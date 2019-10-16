Зеленський захистив бізнес України: що отримали підприємці з новим законом

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, підписав закон, який захистить представників бізнесу України від контролерів і бюрократів.

Документ вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення з метою мінімізації неправомірних дій дозвільних органів, повідомляє пресслужба глави держави.

Так, закон передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Зеленський захистив бізнес України: деталі закону

У документі конкретизовані існуючі склади окремих адміністративних правопорушень та встановлені нові у згаданій сфері, за які вводиться відповідальність.

У Зеленського висловили надію, що закон буде сприяти зменшенню кількості випадків незаконних або необгрунтованих відмов у видачі документів дозвільного характеру або реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виступив з ініціативою введення мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців, крім категорії "ризикових", терміном на 2 роки.

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