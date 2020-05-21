Умови для отримання грошей від МВФ виконані: Зеленський підписав закон про ПриватБанк

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє повертати колишнім власникам ПриватБанк.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

"Виконані всі умови для отримання Україною грошей МВФ", – зазначив він.

Офіційного підтвердження поки немає. Як зазначає ZN.UA, про підписання документа мають оголосити найближчими днями.

Нагадаємо, що прийняття закону №2571-д, який регулює роботу банківської діяльності, було однією з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання Україною кредиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня документ був направлений на підпис Зеленському. Верховна Рада прийняла закон 13 травня в другому читанні і в цілому.

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