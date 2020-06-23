Зеленський підписав закон про ліси: що змінює важливий документ

Президент Володимир Зеленський підписав закон №643-IX, який регламентує процес проведення інвентаризації лісів.

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний документ Верховна Рада ухвалила 2 червня 2020 року.

Закон передбачає створення в Україні нової системи збору даних про лісовий фонд. Таким чином держава зможе планувати ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторинг лісів тощо.

Документ вводить поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування. Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування – 24 червня.

Скільки буде коштувати "лісовий перепис"

Передбачається, що кожен рік на інвентаризацію лісів потрібно буде витрачати близько 9 млн гривень. Зокрема, 2 млн – на утримання постійного персоналу, і 3 млн гривень – на оплату праці тимчасових працівників, які будуть проводити обстеження лісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активісти та екологи заявляють, що працівники держлісництва і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубку сухостою, знищують здорові ліси Карпат. Це може призвести до справжнього екологічного лиха.