Зеленський підписав закон про ліквідацію "майданчиків Яценка": подробиці удару по корупції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка" – корупційної схеми для оцінки вартості нерухомості.

Документ № 2047-д був підписаний у вівторок, 24 грудня, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Так із 1 січня 2020 року запроваджується спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості, яка дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально стислі терміни.

Варто зазначити, що за схемою з непотрібними платежами фірмам-прокладкам, за даними OBOZREVATEL, стоять одіозні екснардепи Антон Яценко та Віталій Хомутинник (найближчий партнер Павла Фукса й Ігоря Коломойського).

Володимир Зеленський ТСН

Парламент проголосував за ліквідацію "схеми Яценка" на початку грудня. Рішення у другому читанні підтримали 330 народних депутатів.

Нагадаємо, авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні наприкінці 2017 року під час ухвалення держбюджету на 2018 рік. Одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу.

Під час роботи оцінювачі передавали дані до Єдиної бази ФДМ і отримували за це з кожної оцінки приблизно 1800 грн. За період із липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн грн. За даними ЗМІ, пов'язані з Яценком фірми заробили на цій схемі 23 млн грн.

Ілюстрація змін у схемі оцінки майна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні податкового комітету Верховної Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної в процедуру оцінки вартості житла.

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів, які є членами фінансового комітету Ради від "Слуги народу", на детекторі брехні.

Скандал спалахнув через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми під час оформлення угод із нерухомістю.

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