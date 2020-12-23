Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який повертає покарання за декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляється на сайті глави держави 23 грудня ввечері. Документ передбачає не тільки кримінальну, а й адміністративну відповідальність.

"Підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли в зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року, і забезпечує можливість притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації і за неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", – йдеться в повідомленні.

Так, закон передбачає адміністративні стягнення у разі, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (227 000 – 1 135 000 грн).

Кримінальний кодекс України доповнюється новою ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), яка встановлює кримінальну відповідальність у разі, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 9 080 000 грн), у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 – 51 000 грн) або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У разі ж, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 9 080 000 грн), передбачено відповідальність у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 – 85 000 грн), або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також КК України доповнюється ст.366-3, в якій встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання декларації у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким відновлюється відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це сталося після того, як 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК. Рішення призвело до конституційної кризи в Україні.