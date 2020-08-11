Зеленський підписав закон про казино. Як в Україні легалізували гральний бізнес

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Про це сказано на сайті Верховної Ради України. Таким чином законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" пройшов останній етап і незабаром набуде чинності.

Відзначимо, що 27 липня документ схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, а 28 липня його направили на підпис Зеленському.

Законопроєкт про казино підписав президент Сайт Верховної Ради

Раніше очікувалося, що законопроєкт буде ветовано президентом і повернуто до Верховної Ради на доопрацювання.

У документі виявлені суперечності і в його текст в останній момент були внесені неузгоджені правки.

Зокрема, в тексті враховані дві поправки, які суперечать одна одній. Зазначено, що формуванням конкурсної комісії для відбору членів комісії з регулювання азартних ігор буде займатися Кабінет Міністрів, і профільний комітет Верховної Ради.

Також, в фінальний текст законопроєкту була внесена норма, що казино можуть бути відкриті не тільки в п'ятизіркових готелях, а й в чотиризіркових.

Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк назвав таке рішення президента суперечливим.

Нардеп назвав документ суперечливим Facebook Ярослава Железняка

Про що йдеться в законі

Законопроєкт №2285-д вводить норми щодо реклами азартних ігор, кримінальну відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, обмеження на розташування гральних закладів на вулицях. Так, зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок.

те саме з букмекерськими пунктами – лише в готелях;

відстань гральних залів від шкіл – не менше ніж 500 м;

Резидентам держави-агресора заборонено мати гральний бізнес в Україні.

У державному бюджеті має з'явитися спецфонд підтримки медицини, спорту і культури – до нього будуть надходити платежі за ліцензії.

Документ передбачає комплексне регулювання ринку азартних ігор, зокрема запроваджується:

система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор;

розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу;

жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор задля гарантування виплат виграшів.

Також закон передбачає створення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх – це так званий "реєстр лудоманів" (людей із залежністю від азартних ігор).

Водночас із цим створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції. Зокрема:

встановлюється обмеження для тих, хто може грати, – підвищено вік із 18 до 21 року. Хто гратиме та скільки йому років – ідентифікуватиме охоронець на вході до закладу, вимагаючи паспорт;

за ведення грального бізнесу без ліцензії кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення – від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі;

працівникам правоохоронних органів за бездіяльність чи "кришування" грального бізнесу – від 6 до 8 років позбавлення волі;

штрафи за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри осіб, молодших від 21 року, – штраф приблизно 2 мільйони 360 тисяч гривень, а за повторне порушення – анулювання ліцензії;

збільшується коло осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про обмеження для члена сім’ї.

Звільнили від податків

Водночас закон містить у собі і мінуси. Так, серед інших правок депутати ухвалили норму, яка передбачає нульові податки на найближчі два роки після легалізації казино. Як з'ясував OBOZREVATEL, такі правки розробив одіозний російський бізнесмен Борис Баум, а їх пролобіювали віддані президенту України Володимиру Зеленському люди – Кирило Тимошенко і Давид Арахамія.

Відповідно до закону початок ліцензування учасників грального ринку починається без механізмів їхнього фіскального контролю. Новий же законопроєкт навіть у разі запуску державного моніторингу дозволить операторам самим регулювати розмір прибутку, який вони будуть показувати.

Який дохід від азартних ігор в інших країнах

Говорячи про азартні ігри, найперше згадується місце, де зосереджено найбільше гральних будинків у світі – Лас-Вегас. За рік казино Лас-Вегасу отримують до 14 млрд доларів.

Ще одна гральна Мекка розташована в китайському місті Макао – єдине місце в країні, де дозволені азартні ігри. Казино тут приносять близько 80% всіх доходів місцевого бюджету.

Місто-держава Монако також славиться казино, які щорічно заробляють близько 210 мільйонів євро. До речі, влада заборонила грати місцевим жителям, робити ставки в ігрових будинках князівства можуть лише іноземці. Монако – територія з низьким оподаткуванням, тому там платять тільки податок на додану вартість.

Пограти можна і на острові Мальта, який привертає ігроманів низькою податковою ставкою – всього 1% від загального обороту грального закладу за умови, що ця сума не перевищує 548 тисяч доларів.

В інших країнах Європи податки на дохід від роботи казино можуть досягати 80% – така ставка діє в Німеччині, Франції, Люксембурзі та в Австрії.

У Данії казино повинні платити від 45% до 75% від загального доходу від гри, але при цьому у них не передбачені інші додаткові платежі. А в сусідній Польщі ставка не перевищує 50%, що дозволяє країні заробляти десятки мільйонів євро на рік.

Найменший податок платять у таких країнах, як Бельгія, Чехія, Фінляндія та Сінгапур – від 2,5 до 15%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

21 липня Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино в Україні.

Пізніше стало відомо, що у фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з'явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.

Стало відомо, що казино в Україні відкриють не раніше ніж у кінці 2020 року і не пізніше ніж улітку 2021-го.