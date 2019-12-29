Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вказаний закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Європейського Союзу. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Також документ передбачає впровадження рекомендацій експертів Комітету ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

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Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом Пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу представила звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

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