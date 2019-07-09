Зеленський підписав указ про швидкісний інтернет по всій Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає заходи щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Документ №497/2019 опублікований на сайті глави держави. "Затвердити заходи щодо поліпшення доступу до мобільного Інтернету", - йдеться в указі.

Заходи вжиті для забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого мобільного зв'язку третього і четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу в інтернет.

Зеленський доручив Кабінету міністрів у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити здійснення заходів щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету, затверджених цим указом, і щомісячне інформування президента про стан їх виконання.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2018 року стало відомо, що українці отримають можливість користуватися послугою 5G мобільного інтернету через три роки.

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