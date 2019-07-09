Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Зеленський підписав указ про швидкісний інтернет по всій Україні

11.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає заходи щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Документ №497/2019 опублікований на сайті глави держави. "Затвердити заходи щодо поліпшення доступу до мобільного Інтернету", - йдеться в указі.

Заходи вжиті для забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого мобільного зв'язку третього і четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу в інтернет.

Зеленський доручив Кабінету міністрів у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити здійснення заходів щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету, затверджених цим указом, і щомісячне інформування президента про стан їх виконання.

Новини
Мобільні оператори в Україні переглянуть тарифи: чого чекати і що буде з цінами

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2018 року стало відомо, що українці отримають можливість користуватися послугою 5G мобільного інтернету через три роки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
4G мобільний телефон интернет
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
5
61
Смішно
10
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Gordon Yury
Gordon Yury
Молодцы ребята!!! Вешают лапшу на уши дилетанту, а он должен верить... Не может же сказать, что ничего не понимает - при слове "Интернет", 4G" и пр. положено делать умный вид, кивать головой и подписывать все, что не подсунут!. Во времена совка такими волшебными словами были слова "микропроцессор" и "ноу хау" - они открывали дверь в любой кабинет и позволяли подписывать любые бумаги... История повторяется, но теперь уже в виде фарса!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Gordon Yury
Gordon Yury
Малицкий Станислав, нет, я эксперт по навешиванию лапши на уши руководству... Хотите, могу научить...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Малицкий Станислав
Малицкий Станислав
Gordon Yury, а вы у нас эксперт по беспроводным сетям 4ж?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Интернет прочитал указ и стал скоростным.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Малицкий Станислав
Малицкий Станислав
Xоxлов Xoзяин, ты хотябы суть указа почитай а потом рот открывай
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Закон Порядок
Закон Порядок
это сроодни францюватого омэляна про гиперлуп одесса-рига
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel