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2 грудня • оновлено в 21:52
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Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо енергобезпеки: що змінить рішення РНБО

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Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, АМКУ та Рахунковій палаті виконати ряд невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки України.

Відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони український глава ввів у дію указом №874/2019, який набув чинності з дня його оприлюднення. Текст документа опублікований на офіційному сайті ОП.

"Відповідно до статті 107-ї Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", – вказується в тексті.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ОП

Відзначимо, РНБО доручила створити консультативний орган – Раду експертів із питань енергетичної безпеки. Секретар РНБО зобов'язується в місячний термін подати на затвердження президенту проект Положення про Раду експертів.

Крім того, Кабінету міністрів доручено внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів із урахуванням вимог Європейського Союзу до 1 квітня 2020 року.

Кабмін повинен розробити нову редакцію Кодексу України про надра та законопроект щодо актуалізації положень Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року в питаннях збільшення обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу та метану.

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РНБО також доручила уряду до 1 січня 2020 року вжити заходів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних шахт і запобігання виникнення такої заборгованості в майбутньому.

Кабміну слід затвердити фінансовий план "Нафтогазу України" на 2019 рік (з урахуванням чинного держбюджету) і на 2020 рік.

Центральним органам виконавчої влади доручається в місячний термін подати Антимонопольному комітету інформацію про порушення суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на енергетичних ринках. АМКУ зі свого боку зобов'язаний провести в установленому порядку розслідування порушень і вжити відповідних заходів.

Уряду доручено диверсифікувати поставки основних енергоносіїв (крім ядерного палива) з умовою не більше 30% з одного джерела.

Серед інших доручень Кабміну – розробити комплекс заходів щодо нейтралізації негативного впливу на економіку країни в результаті обмежувальних заходів РФ, зокрема, щодо товарів, заборонених і обмежених для вивозу з Росії в Україну.

Документ також скасовує два виданих у 2014 році укази п'ятого президента Петра Порошенка:

  • указ від 1 травня 2014 року №448 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 "Про стан забезпечення енергетичної безпеки в зв'язку із ситуацією щодо постачання природного газу в Україну";

  • указ від 14 листопада 2014 року №876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/2015 року".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

2 грудня Оржель заявив, що в Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
енергосистема України
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
РНБО Кабінет Міністрів України Антимонопольний комітет України Економіка України
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У вас в СМИ этого нет: Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну вот! 8 гривен за куб! А говорили 10... Пугали! Правда, в Крыму за куб 1.8 гр.
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