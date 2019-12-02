Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо енергобезпеки: що змінить рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, АМКУ та Рахунковій палаті виконати ряд невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки України.

Відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони український глава ввів у дію указом №874/2019, який набув чинності з дня його оприлюднення. Текст документа опублікований на офіційному сайті ОП.

"Відповідно до статті 107-ї Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", – вказується в тексті.

Володимир Зеленський ОП

Відзначимо, РНБО доручила створити консультативний орган – Раду експертів із питань енергетичної безпеки. Секретар РНБО зобов'язується в місячний термін подати на затвердження президенту проект Положення про Раду експертів.

Крім того, Кабінету міністрів доручено внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів із урахуванням вимог Європейського Союзу до 1 квітня 2020 року.

Кабмін повинен розробити нову редакцію Кодексу України про надра та законопроект щодо актуалізації положень Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року в питаннях збільшення обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу та метану.

РНБО також доручила уряду до 1 січня 2020 року вжити заходів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних шахт і запобігання виникнення такої заборгованості в майбутньому.

Кабміну слід затвердити фінансовий план "Нафтогазу України" на 2019 рік (з урахуванням чинного держбюджету) і на 2020 рік.

Центральним органам виконавчої влади доручається в місячний термін подати Антимонопольному комітету інформацію про порушення суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на енергетичних ринках. АМКУ зі свого боку зобов'язаний провести в установленому порядку розслідування порушень і вжити відповідних заходів.

Уряду доручено диверсифікувати поставки основних енергоносіїв (крім ядерного палива) з умовою не більше 30% з одного джерела.

Серед інших доручень Кабміну – розробити комплекс заходів щодо нейтралізації негативного впливу на економіку країни в результаті обмежувальних заходів РФ, зокрема, щодо товарів, заборонених і обмежених для вивозу з Росії в Україну.

Документ також скасовує два виданих у 2014 році укази п'ятого президента Петра Порошенка:

указ від 1 травня 2014 року №448 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 "Про стан забезпечення енергетичної безпеки в зв'язку із ситуацією щодо постачання природного газу в Україну";

указ від 14 листопада 2014 року №876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/2015 року".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

2 грудня Оржель заявив, що в Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.

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