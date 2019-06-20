Зеленський підписав свій перший закон: про що він

Президент Володимир Зеленський підписав перший закон — про відпустки для усиновителів дітей-сиріт.

Про це йдеться в оприлюдненому командою Зеленського відео на YouTube каналі.

"Пане президенте, дозвольте вас попросити підписати перший закон у своєму житті. Це закон, ухвалений 30 травня 2019 року. За нього проголосували 248 депутатів. Він встановлює нові правила надання відпусток у зв'язку із усиновленням дитини. Це невеликий текст, але це дуже важливо, оскільки це перший ваш підпис як президента", — сказав глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

Зеленський підписав перший закон скріншот

"Добре", — відповів Зеленський і підписав закон.

Зеленський підписав перший закон скріншот

Зеленський підписав перший закон скріншот

Раніше оплачувана відпустка надавалася у разі усиновлення новонародженої дитини, водночас Сімейний кодекс дозволяв усиновлення дитини лише після досягнення нею двомісячного віку.

Верховна Рада встановила, що в разі усиновлення дитини одному з подружжя надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді Зеленського пропонують змінити ухвалений раніше закон про українську мову. З нечисленних заяв стає зрозуміло, що коригування, швидше за все, будуть. Принаймні штрафи за порушення закону можуть скасувати.

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