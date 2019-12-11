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11 грудня • оновлено в 13:55
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Зеленський підписав держбюджет-2020: яким він буде

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік.

Зокрема, головний фінансовий документ країни в середу, 11 грудня, був повернутий із підписом президента. Про це свідчить сторінка проходження відповідного законопроєкту №2000 на сайті Верховної Ради.

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік

Верховная Рада

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн. Видатки – 1,195 трлн гривень (зросли на 67,5 млрд грн у порівнянні з 2019 роком).

На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж у минулому році.

Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).

Кошти на виплати субсидій заплановані у бюджеті – 48 млрд грн.

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Держбюджет-2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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