Зеленський підписав держбюджет-2020: яким він буде

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік.

Зокрема, головний фінансовий документ країни в середу, 11 грудня, був повернутий із підписом президента. Про це свідчить сторінка проходження відповідного законопроєкту №2000 на сайті Верховної Ради.

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік Верховная Рада

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн. Видатки – 1,195 трлн гривень (зросли на 67,5 млрд грн у порівнянні з 2019 роком).

На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж у минулому році.

Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).

Кошти на виплати субсидій заплановані у бюджеті – 48 млрд грн.

Президент підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік

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