Зеленський поставив перед МВФ питання реструктуризації боргів: що відповіли

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з Міжнародним валютним фондом піднімав питання про реструктуризацію боргів і перенесення термінів їх виплати.

Про це він заявив журналістам ввечері 27 березня після засідання фракції "Слуга народу" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми також говорили. Я ще не отримав відповідь", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми.

Заради цього Верховна Рада має прийняти закон про банки і запустити ринок землі.

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