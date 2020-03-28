Головна Новини
28 березня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Зеленський поставив перед МВФ питання реструктуризації боргів: що відповіли

4.6т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з Міжнародним валютним фондом піднімав питання про реструктуризацію боргів і перенесення термінів їх виплати.

Про це він заявив журналістам ввечері 27 березня після засідання фракції "Слуга народу" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Зеленський поставив перед МВФ питання реструктуризації боргів: що відповіли

"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми також говорили. Я ще не отримав відповідь", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми.

  • Заради цього Верховна Рада має прийняти закон про банки і запустити ринок землі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
25
35
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Треба домовлятись про експорт електроенергії, а не продаж землі України. А ще НБУ опікується гривнею. Влада розуміє це?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че, нормально Зеленый, в очередной раз поставил гейропку буквой зю.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Зе жестко поставил вопрос перед МВФ о реструктуризации долга и обязал немедленно выплатить Украине 8 лярдов на мелкие расходы в связи с пандемией и на вой.ну с ахрессором.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги