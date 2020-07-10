Зеленський переїхав в Конча-Заспу: скільки коштував колишній будинок президента і як він виглядає

Президент Володимир Зеленський днями продав свій елітний котедж під Києвом дружині заступника фракції "Слуга народу" Юрія Кисіля Валентині. Сума угоди склала 12 млн гривень ($445 тис.). Будинок площею 353 квадратних метри в селищі Іванковичі (Васильківський район, Київська область) він придбав у 2008 році за 815 тисяч гривень ($118,6 тис. по курсу на той момент). Зараз глава держави живе на "дачі Ющенка", куди нещодавно переїхав.

OBOZREVATEL дізнався, де жив Зеленський і скільки коштує, купити будинок "як у президента".

"Маєток. Перлина Італії" – елітне котеджне селище в передмісті Києва. "Мальовнича природа, сприятлива екологія, близькість столиці, комфортабельна і високоякісна нерухомість преміум-класу", – вказано на офіційному сайті комплексу. Відстань до Києва всього лише 11 км. Сам комплекс знаходиться під цілодобовою охороною і відеоспостереженням, а територія огороджена парканом по периметру, в'їзд – через контрольно-пропускний пункт. У готових будинках встановлена охоронна і пожежна сигналізація.

Котеджне містечко "Маєток" Скріншот

Котеджне містечко "Маєток" Скріншот

Згідно з декларацією Зеленського, він придбав тут 2 об'єкти – обидва у 2008 році. Перший – будинок на 353 квадратних метра. Через 4 місяці Володимир купив в цьому ж місці 12 соток землі за 702,2 тис. гривень, що тоді дорівнювало $91,2 тис.

Декларація Зеленського Сайт НАЗК

Декларація Зеленського Сайт НАЗК

На сайті "Маєтку" є пару доступних варіантів. Їх ціна сягає від 1 тис. доларів за квадратний метр. Таким чином за $340 тис. можна купити ділянку 12 соток і будинок, площею – 344 кв.м, але без оздоблювальних робіт.

Котедж в "Маєтку" maietok.ua

Котедж в "Маєтку" maietok.ua

Котедж в "Маєтку" maietok.ua

Котедж в "Маєтку" maietok.ua

Котедж в "Маєтку" maietok.ua

На в'їзді в котеджне містечко вас зустріне охорона, а пройти на територію можна лише за попередньої домовленості з господарем.

В'їзд в "Маєток" "Країна"

В'їзд в "Маєток" "Країна"

Неодноразово будинок з вітражними вікнами, трьома санвузлами, просторою кухнею-їдальні, декількома спальнями і літньою терасою потрапляв в об'єктиви камер. На той момент ще шоумен обладнав собі в котеджі спортзал, де знімав блог про здоровий спосіб життя Ze Kubiki.

Кухня в будинку Зеленського Скріншот

Кухня в будинку Зеленського Скріншот

Саму ділянку навіть вдалося зняти з висоти пташиного польоту.

Вид з висоти пташиного польоту "Страна"

Нерухомість в елітному комплексі також продають на великих сайтах. Там можна переглянути фото і характеристики комплексу. Самі ж забудовники хваляться перевагами:

дитячий сад "Дрімляндія";

школа-партнер "LIKO-School";

медичний кабінет;

дитячий майданчик;

тенісні корти;

футбольні поля;

лісопаркова зона площею понад 45 га;

мальовничі озера;

асфальтовані під'їзні шляхи;

централізоване освітлення;

тротуари, вимощені бруківкою.

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

"Маєток" lun.ua

За даними ЗМІ, в Іванковичах посеред поля зробили нову асфальтовану дорогу всього за пару місяців. Місцеві жителі вважають, що шосе побудували в короткі строки спеціально для Зеленського. Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд в котеджне містечко.

Відзначається, що новозбудованою дорогою, крім президента і його команди, ніхто не їздить – там нібито стоїть шлагбаум.

За даними ЗМІ, зараз же Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, відомій як "дача Ющенка". Журналісти зафіксували, що після закінчення робочого дня глави держави автомобілі з його кортежу в'їжджали на закриту територію селища.

Також розслідувачі помітили, як вранці з території державних дач виїжджав автомобіль, зареєстрований на ім'я дружини президента Олени Зеленської. Через дві години після цього з тих самих воріт виїхав президентський кортеж.

кортеж президента схеми

Президентська державна дача – це триповерховий особняк на понад дві тисячі квадратних метрів і декількома гектарами навколо. Будинок має чотири спальні, санвузли, оброблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут жив Ющенко, обходилося державному бюджету 30 млн гривень на рік.

Президентська державна дача схеми

Журналісти повідомили, що звернулися за коментарем до Зеленського, але на момент публікації матеріалу відповіді не отримали. Його прес-секретар Юлія Мендель зазначила, що вони не зможуть оперативно надати коментар, тому що "президент у відрядженні".