Зеленський передав 2 млн га земель у комунальну власність: хто може отримати безкоштовно

Валентина Гембарська Економіка 15:12, 15.10.2020 Оновлено: 15:14, 15.10.2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про передачу 2 млн земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності. За законом, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі. А після того як земельна реформа набуде чинності – 1 липня 2021 року – отриманий пай можна буде продати.

Глава держави виступив на форумі "Земля – народу", передає "Інтерафакс-Україна". "Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності", – сказав він.

За його словами, 26 жовтня всі новостворені громади мають отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування.

"Ми повертаємо землі людям. З центру – на місця. Це логічно, і головне – це справедливо", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що законодавство забороняє продаж земель комунальної власності, що гарантує право на землю для майбутніх поколінь українців.

"Це красномовна, переконлива і найкраща відповідь всім, вибачте, брехунам та маніпуляторам, колишнім деяким президентам, прем'єр-міністрам, колишнім адвокатам, чинним кумам, сміливим блогерам, які ховаються десь в Іспанії, і "молодим прогресивним реформаторам". Всі вони в один голос кричали, що ми вкрали в українців землю. Після сьогоднішнього дня у них є лише два шляхи: або визнати свою помилку та вибачитись за свою брехню, або замовкнути і не заважати нам робити життя українців кращим", – заявив він.

Що передбачає закон про землю:

  • з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України.

  • З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

  • Заборонено також продаж державних та комунальних земель.

  • Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Всього українці мають право на землю:

  • для ведення особистого селянського господарства – не більш як 2 гектари;

  • для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара;

  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більш як 0,25 гектара, у селищах – не більш як 0,15 гектара, у містах – не більш як 0,10 гектара;

  • для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

  • для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема про ринок землі.

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні майже 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

28 квітня Зеленський підписав закон про ринок землі.

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