Зеленський передав 2 млн га земель у комунальну власність: хто може отримати безкоштовно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про передачу 2 млн земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності. За законом, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі. А після того як земельна реформа набуде чинності – 1 липня 2021 року – отриманий пай можна буде продати.

Глава держави виступив на форумі "Земля – народу", передає "Інтерафакс-Україна". "Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності", – сказав він.

За його словами, 26 жовтня всі новостворені громади мають отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування.

"Ми повертаємо землі людям. З центру – на місця. Це логічно, і головне – це справедливо", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що законодавство забороняє продаж земель комунальної власності, що гарантує право на землю для майбутніх поколінь українців.

"Це красномовна, переконлива і найкраща відповідь всім, вибачте, брехунам та маніпуляторам, колишнім деяким президентам, прем'єр-міністрам, колишнім адвокатам, чинним кумам, сміливим блогерам, які ховаються десь в Іспанії, і "молодим прогресивним реформаторам". Всі вони в один голос кричали, що ми вкрали в українців землю. Після сьогоднішнього дня у них є лише два шляхи: або визнати свою помилку та вибачитись за свою брехню, або замовкнути і не заважати нам робити життя українців кращим", – заявив він.

Що передбачає закон про землю:

з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України.

З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Заборонено також продаж державних та комунальних земель.

Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Всього українці мають право на землю:

для ведення особистого селянського господарства – не більш як 2 гектари;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більш як 0,25 гектара, у селищах – не більш як 0,15 гектара, у містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема про ринок землі.

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні майже 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

28 квітня Зеленський підписав закон про ринок землі.