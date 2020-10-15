Зеленський озвучив друге питання для опитування 25 жовтня

Другим питанням для загального опитування в день виборів 25 жовтня буде: чи підтримуєте Ви створення на Донбасі вільної економічної зони?

Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!" – сказано у повідомленні.

Зеленський наголосив, що обіцяв вирішувати важливі питання за участі народу, тому й ініціював всеукраїнське опитування.

"Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом із тобою і ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Сьогодні питання номер два – чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти", – заявив президент.

Довідка: ініційоване президентом загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників.

Раніше Зеленський озвучив перше питання, яке буде поставлено під час проведення місцевих виборів 25 жовтня: "Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?".

В Офісі президента пізніше повідомили, що також українцям хочуть поставити питання щодо медицини, школи і парламенту.

"Питання стосуватимуться медицини, школи і парламенту. Але точних формулювань поки немає", – розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

В Офісі президента розповіли, що Україна знаходиться "на самому початку боротьби з корупційними кланами" і "змінити ситуацію може лише справжня воля українського народу". Саме тому питання довічного покарання за корупцію в особливо великих розмірах і вирішили винести на "всенародне опитування".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на "всенародне опитування" не буде виноситися тема війни на Донбасі і зради чекати не варто.

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