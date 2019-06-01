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/Світ

Зеленського запросили до Трампа: озвучено гострі питання

4.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення від американського лідера Дональда Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Відбудеться візит вже після зустрічі американського президента з російським, повідомляє ZN.UA.

"Ясно одне: це буде не обмін флюїдами, а відбудеться предметна розмова щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", – повідомила журналістка Юлія Мостова.

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За її словами, за попередніми оцінками, зустріч Зеленського з Трампом може відбутися у серпні-вересні.

"При цьому треба пам'ятати, що для Трампа Україна – "фішка" на американсько-російському переговірному столі. Там ще є "фішки" Сирії, Китаю, Венесуели, Ірану... На тлі великої гри практичного американського бізнес-президента всі ці "міст між Росією і Європою", "буферна зона, що захищає Європу від Росії" – олдскульна нудність", – зазначила Мостова.

"Важливе запитання до Зеленського на переговорах: "За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?" Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо. До продажу землі Зеленський та його команда готові. А країни?", – резюмувала вона.

Зустріч Зеленського з Трампом може відбудуться в серпні-вересні

Зустріч Зеленського з Трампом може відбудуться в серпні-вересні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше деталі переговорів Трампа і Зеленського розкрив Спеціальний представник американського Держдепу з питань України Курт Волкер.

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Особи
Володимир ЗеленськийДональд Трамп
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шаблю вручит на колинях и сыграет буем на рояле мажорную щеневмерлу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В августе...сентябре...Оригинально...А почему не в июне????? Тогда может и в декабре...
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