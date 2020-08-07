Зеленський отримав готове рішення, як вивести "Мотор Січ" із глухого кута, – експерти

У ніч на 6 серпня китайська Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайській фондовій біржі поінформувала в офіційному повідомленні, що дочірня компанія Beijing Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського та її афільовані компанії подали нову спільну заяву до Антимонопольного комітету України про купівлю акцій запорізького моторобудівного заводу "Мотор Січ".

Провідні українські експерти називають інвестиційні наміри Skyrizon і DCH Group унікальною можливістю для президента України Володимира Зеленського покласти край геополітичній суперечці Китаю і США навколо долі "Мотор Січі" і вивести підприємство на надпотужний світовий ринок авіаційної індустрії.

"Прихід Ярославського у проєкт "Мотор Січ" і китайської компанії – це готове рішення для влади, як вийти з глухого кута. Китаю потрібні двигуни для розвитку своєї авіації, але Україна наштовхнулася на протидію США – їх традиційно турбує будь-технологічне посилення або домінування Китаю. Український виробник, а разом з ним десятки тисяч працівників самої компанії та її суміжників – постачальники, розробники – стали заручниками гри двох держав, які змагаються за лідерство. Україна і представники її політичної еліти повинні зрозуміти, що країна має отримувати свої вигоди з будь-яких проєктів, а не тільки прислухатися до голосів здалеку. Дістати ринок Китаю, де проєкти в авіаційній індустрії обчислюються трильйонами доларів, – це big-idea будь-якої країни, що має власний авіаційний двигун – їх не так багато у світі. Україна зараз отримує унікальний шанс зайти на десятиліття на цей ємний ринок", – стверджує директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На думку експерта Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спиридонова, якщо дивитися на ситуацію без емоцій, гранично зважуючи та оцінюючи реалії, можна зробити безкомпромісний висновок: крім Китаю "Мотор Січ" нікому у світі не потрібна. Росія давно вже налагодила свій власний повний цикл випуску двигунів для авіабудування, Америка, яка виступила категоричним противником продажу активів "Мотор Січі" китайським інвесторам, ніколи не інвестуватиме в розвиток українського заводу, оскільки підприємство апріорі є конкурентом американським компаніям.

"У цій ситуації, Володимир Зеленський є гарантом суверенітету, зокрема й економічного, України. Відповідно, має ухвалювати рішення виходячи насамперед з національних інтересів. Зрозуміло, що Україна багато в чому залежить від США, проте домовленості між китайськими партнерами і дуже потужним українським інвестором в особі групи DCH Олександра Ярославського відкривають реальну можливість вирішити питання "Мотор Січі" з максимальною вигодою для нашої країни. Ярославський ніколи не був замішаний у схемах виведення активів з країни. Отже, китайці погодилися з пропозицією Ярославського розміщувати технології та розвивати виробництво саме в Україна! А головне, китайці не будуть повноправними власниками активів "Мотор Січі", чого так побоюються США. Це величезний шанс, який не можна упустити. Йдеться про мільярдні інвестиції, освоєння найсучасніших технологій, вихід на найпотужніші світові ринки, створення сотень, а може й тисяч нових робочих місць", – написав експерт.

Нагадаємо, 6 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно вжити спільно з апаратом РНБО і СБУ вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави. Зокрема, забезпечити проведення всеосяжної оцінки стану діяльності об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, серед них виявлення і усунення факторів, що блокують їхню роботу.

"Україна – держава з ринковою економікою. Відповідно, держава не може втручатися у продаж пакетів акцій одним інвесторам, іншим, купівлю цих акцій ким завгодно. І тут насправді питання у площині третейських, судових спорів. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього в усьому світі", – заявив зі свого боку Шмигаль.