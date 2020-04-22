Зеленський оголосив про створення української авіакомпанії

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення державної авіакомпанії, флот якої буде сформований з літаків виробництва державного підприємства "Антонов".

Про це сказав глава держави у фільмі "Рік президента Зеленського", який демонструє телеканал "Україна 24" в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Антонов" – велике підприємство з великою кількістю робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ан (літаки виробництва держконцерну "Антонов")? Ми з ними домовилися, тепер ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія – зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або Singapore Airlines. Держава готова виділити на це гроші", - сказав він.

Зеленський зазначив, що таким чином держава не тільки створить національну авіакомпанію, а й забезпечить замовленнями державний авіаконцерн "Антонов", створивши додаткові робочі місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати низку рейсів з України в європейські країни, а також в Азербайджан і Ізраїль через спалах коронавірусу COVID-19.

Wizz Air скоротив штат на 19% через карантин, партнери та авіакомпанії, які обслуговуються в міжнародному аеропорту "Київ" знаходяться на межі банкрутства.