Зеленський оголосив про створення економічної Конституції України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Стратегія економічного розвитку до 2030 року за результатами аудиту країни повинна стати свого роду економічною Конституцією.

Про це він сказав в п'ятницю перед презентацією аудиту економіки України і векторів економічного розвитку до 2030 року, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, аудит повинен бути не декларацією, а планом, який є обов'язковим для виконання всіма гілками влади, незалежно від зміни керівників.

"На підставі аудиту ми очікуємо появу національної економічної стратегії до 2030 року. Знаю, що уряд вже почав над цим активно працювати, залучили багатьох експертів, представників бізнесу, громадськості, міжнародних аналітиків і вчених. Стратегія повинна стати не декларацією, яка необов'язкова для виконання, а головним планом і "дорожньою картою" для всіх гілок влади в Україні. Вона повинна отримати широке схвалення громадян, перш за все, і стати свого роду економічною конституцією України, великою нашою національною ідеєю", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що у 2021 році Україні виповнюється 30 років – вік, коли "прийнято підбивати попередні підсумки, робити важливі висновки, дорослішати, без ілюзій і "рожевих окулярів" чесно відповісти собі, де ми зараз, куди хочемо дійти, і як саме, і на що ми з вами готові заради цього".

Президент вказав, що аудит держави – це шлях для правильних відповідей на всі ці важливі питання.

"Вперше був зроблений комплексний аналіз стану (держави та її економіки. - Ред.), щоб зрозуміти, де саме і які саме були допущені помилки за ці роки", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що аудит країни – це не просто цифри, слайди, відеоролики, це не типове для української політики призначення винних попередників, і помилково говорити, що аудит – це "точний діагноз, необхідний для лікування країни".

"Все це негативне мислення, від якого ми відмовляємося. Україна – не хвора. Весь цей час Україна була просто занадто скромною, соромилася мріяти, мріяти сміливо, мріяти амбітно. Україна була нерішучою, щоб бути не тільки найбільшою країною Європи, але і найбільш успішною. Аудит – це аналіз наших помилок, які лякали і сковували наш рух вперед. Всі вони повинні піти в минуле", – заявив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.

За його словами, за 10 років $1 трлн ВВП втратили українці через неефективне управління.