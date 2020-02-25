Зеленський обмежить імпорт вугілля і електроенергії

Президент Володимир Зеленський поставив завдання обмежити імпорт вугілля і електроенергії.

"Про який імпорт може бути мова, якщо країни з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія", – повідомив Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

Президент наголосив, що лише в тому разі, якщо певна марка вугілля в Україні не добувається, влада може почати обговорювати питання закупівлі такого палива.

"Тому імпорту зараз немає місця в нашій вугільній галузі. Це термінова задача нашому міністру, і всі про це говорять", – резюмував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання обмежити імпорт вугілля і електроенергії

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