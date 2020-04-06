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6 квітня • оновлено в 20:40
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Зеленський обговорив з Помпео допомогу для економіки України

3.4т
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Президент України Володимир Зеленський і Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові обговорили питання боротьби з коронавірусом.

Як передає пресслужба українського лідера, Зеленський висловив підтримку Штатам, які зараз у епіцентрі боротьби з пандемією, і подякував за виділення Україні допомоги в розмірі 1,2 мільйона доларів.

"Були також обговорені можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів", – відзначається в повідомленні.

Також Зеленський і Помпео обговорили війну на Донбасі і послідовну політику США щодо санкцій проти РФ.

Зеленський і Помпео

Зеленський і Помпео

Як писав OBOZREVATEL, Україна погодила з МВФ рамку доходів і дефіциту держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду $ 5 млрд.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Майк Помпео
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пляяя, хо)(лы, вам самим не убого (хотел сначала написать "не стыдно", но потом понял что у них нет такого понятия) это читать?
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ефимов владимир
ефимов владимир
Помпео клоуну мозгочистку устроил.
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Гоша Злой
Гоша Злой
су....ка, за 10 месяцев про....срал все что только можно и теперь просит еще..... позорище
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