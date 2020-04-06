Президент України Володимир Зеленський і Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові обговорили питання боротьби з коронавірусом.

Як передає пресслужба українського лідера, Зеленський висловив підтримку Штатам, які зараз у епіцентрі боротьби з пандемією, і подякував за виділення Україні допомоги в розмірі 1,2 мільйона доларів.

"Були також обговорені можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів", – відзначається в повідомленні.

Також Зеленський і Помпео обговорили війну на Донбасі і послідовну політику США щодо санкцій проти РФ.

Зеленський і Помпео

Як писав OBOZREVATEL, Україна погодила з МВФ рамку доходів і дефіциту держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду $ 5 млрд.

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