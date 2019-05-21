Зеленський обговорив із США газові питання

Президент Володимир Зеленський і глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обговорили з делегацією США на чолі з міністром енергетики Ріком Пері співпрацю країн в енергетичній сфері.

Зокрема, на зустрічі піднімалися питання видобутку газу і збереження транзитного потенціалу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сторони також обговорили підготовку України до проходження наступного опалювального сезону, фінансування і накопичення достатніх запасів газу в підземних сховищах.

Крім того, предметом обговорення став проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу з терміналу в Польщі в Україну.

З української сторони у зустрічі також взяли участь радники президента Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, глава місії України при НАТО, надзвичайний і повноважний посланник Вадим Пристайко.

З американської – спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор Рон Джонсон.

Президент України провів зустріч з американською делегацією Адміністрація президента України

Нагадаємо, що глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він підкреслив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні та, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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