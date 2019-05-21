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Зеленський обговорив із США газові питання

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Президент Володимир Зеленський і глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обговорили з делегацією США на чолі з міністром енергетики Ріком Пері співпрацю країн в енергетичній сфері.

Зокрема, на зустрічі піднімалися питання видобутку газу і збереження транзитного потенціалу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сторони також обговорили підготовку України до проходження наступного опалювального сезону, фінансування і накопичення достатніх запасів газу в підземних сховищах.

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Крім того, предметом обговорення став проект по створенню шляхів імпорту зрідженого природного газу з терміналу в Польщі в Україну.

З української сторони у зустрічі також взяли участь радники президента Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, глава місії України при НАТО, надзвичайний і повноважний посланник Вадим Пристайко.

З американської – спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор Рон Джонсон.

Президент України провів зустріч з американською делегацією

Президент України провів зустріч з американською делегацією

Адміністрація президента України

Нагадаємо, що глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він підкреслив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні та, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Терлецкий Алекс
Терлецкий Алекс
Дело в том что газ это корень всего на ближайшие 15 лет. Потому что это основной вопрос по которому Украина "пристёгивается" к Европе. И вопрос не только в украинском газе, а дело в американском газе. И, например, я, пока не услышу от новой команды Зе-разъяснения про американский газ в Украине (то есть всю правду, или официальную версию "украинской правды" про американский газ) - пока не делаю выводов. Цена газа по идее должна достигнуть 12000 грн. Украинского газа добывают в два раза больше чем в Украине потребляют (реально, а не на бумаге). Себестоимость менее 20 долларов а цена продажи около 300 долл. Маржа (разница, выгода) если направлена в бюджет, предназначена для поднятия пенсий до 300 евро и зарплат до 700 евро, тогда граждане спокойно заплатят. Так было задумано, в этом механизм евроинтеграции, но верхушка украинской власти стала мутить и зажимать деньги, подсовывая вместо денег субсидии, безвиз для выезда, и прочие духовные бесплатные ценности. На этом власть и погорела в итоге. Всё дело в газе с которым застряли все эти депутаты и министры, ни о чём другом давно уже не думают. Как только газовый вопрос будет под личным надзором Зеленского, бюджет наполнится и позволит не снижая цен на газ поднять пенсии до 300 евро, и далее, зарплаты. Это должен был делать Порошенко ещё три года назад, но не сделал и на этом погорел. Подсунул субсидии вместо денег.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Кроме того, предметом обсуждения стал проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа из терминала в Польше в Украину." сначала пенсильванский уголёк, теперь вот дорогой сланец пристроят. Хотя у Украины такие объемы потребления, что Штаты на строительстве инфраструктуры больше отмоют, чем заработают.
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Северг Олег
Северг Олег
1000 км ветку газопровода из свиноустья на украину ? Хотя там объёмы мизерные, трубы большого диаметра не нужны, может и протянут почему нет ? Хотя.. Ну это же хохлы во главе с евреем. Что они протянут кроме ног ?
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