"Не можемо заборонити": Зеленський обговорить із Путіним новий газовий контракт

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на зустрічі лідерів нормандського формату буде порушено питання нового газового контракту з Росією.
"Коли лідери збираються, ми не можемо заборонити їм обговорювати актуальні питання і для нас, і для Росії, і для Європи", – повідомив глава МЗС, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми, безумовно, використовуємо кожну можливість, тим більше, що контракти реально закінчуються і 10 років минуло. Будемо підписувати новий 10-річний контракт", – додав Пристайко.
Однак, за його словами, контракт не буде підписаний саме на зустрічі лідерів.
Міністр також зазначив, що тема газу в переговорах лідерів нормандського формату присутній з 2015 року.
Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
На зустрічі лідерів нормандського формату буде порушено питання нового газового контракту з Росією
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт із якого завершується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт щодо транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".