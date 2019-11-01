"Не можемо заборонити": Зеленський обговорить із Путіним новий газовий контракт

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на зустрічі лідерів нормандського формату буде порушено питання нового газового контракту з Росією.

"Коли лідери збираються, ми не можемо заборонити їм обговорювати актуальні питання і для нас, і для Росії, і для Європи", – повідомив глава МЗС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, безумовно, використовуємо кожну можливість, тим більше, що контракти реально закінчуються і 10 років минуло. Будемо підписувати новий 10-річний контракт", – додав Пристайко.

Однак, за його словами, контракт не буде підписаний саме на зустрічі лідерів.

Міністр також зазначив, що тема газу в переговорах лідерів нормандського формату присутній з 2015 року.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає нині неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.

На зустрічі лідерів нормандського формату буде порушено питання нового газового контракту з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!