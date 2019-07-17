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Зеленський "обезголовив" ДФС: звільнений Власов може зберегти посаду

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В. о. голови Фіскальної служби Олександр Власов після скандалу з президентом Володимиром Зеленським попросив усунути його від обов'язків голови, а не звільнити за власним бажанням.

Як йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, цілком ймовірно, що він може обійняти свою штатну посаду – начальника Одеської митниці.

Нагадаємо: Власов розгнівав Зеленського тим, що не звільнив, а відправив митників, які не сподобалися президенту, у відпустку. Пізніше він написав заяву за власним бажанням.

Зеленський "обезголовив" ДФС: звільнений Власов може зберегти посаду
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"Цілком можливо, що на цьому список "люстрованих митників" не закінчиться. Колишні чиновники, яких у ЗМІ називають "королями контрабанди", вже встигли щільно увійти в штаб президента. І якщо нові призначення пройдуть без прозорих конкурсів, надходження від митних платежів не почнуть значно збільшуватися, а бізнес не припинить скаржитися на побори – "митний тур" президента можна вважати "розчищенням" поля від одних контрабандистів на користь інших", – зазначається у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня Зеленський змусив в. о. голови Державної фіскальної служби написати заяву про звільнення.

Власов написав заяву про звільнення 14 липня.

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Особи
Олександр Власов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
УКРІНФОРМ скандали Україна
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
А в сране победившего маразма -захват Государственно Бюро Расследований порохоботами и отсутствие внятной реакции силовиков на захват - это все, что вам следует знать о силе новой власти. Новая власть очень боится меньшинства, забыв напрочь, что голосовало за нее большинство.
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