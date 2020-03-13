Національний банк України підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про фінансову підтримку населення і бізнесу на тлі боротьби з коронавірусом.

Про це голова держави заявив у своєму зверненні щодо заходів протидії епідемії.

Йдеться про спеціальну кредитну програму підтримки бізнесу і населення.

"Національний банк погодився підтримати мою ініціативу і розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу і населення України", – сказав Зеленський.

Також голова держави заявив, що окрему увагу буде приділено здоров'ю військовослужбовців, які "захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території".

Крім того, місцевим органам самоврядування доручено запровадити додаткове матеріальне заохочення для медичних працівників, які залучені до боротьби з епідемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна введе повне обмеження авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Нагадаємо, що країна також закриє кордон для іноземців через загрозу поширення коронавірусу.

Раніше в Україні був введений карантин, який діє з 12 березня по 3 квітня.

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