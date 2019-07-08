Зеленський назвав умову зняття блокади Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає зняття економічної блокади з Донбасу.

Як заявив він на спільній пресконференції з лідерами ЄС за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, для цього терористи "Л/ДНР" повинні повернути підприємства Донбасу під контроль Києва.

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Також Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської (Луганська обл.), якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

"Ми будемо чекати тиждень, максимум — 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж з того боку, ми почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава української делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як стало відомо 5 червня, відповідну пропозицію сторони повинні обговорити на наступному засіданні ТКГ.

Однак уже 6 червня на пресконференції Леонід Кучма заявив, що ніякої "економічної блокади" територій ОРДЛО немає, а існують лише "тимчасові обмеження з перевезення вантажів".

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