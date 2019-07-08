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Зеленський назвав умову зняття блокади Донбасу

13.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає зняття економічної блокади з Донбасу.

Як заявив він на спільній пресконференції з лідерами ЄС за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, для цього терористи "Л/ДНР" повинні повернути підприємства Донбасу під контроль Києва.

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Також Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської (Луганська обл.), якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

"Ми будемо чекати тиждень, максимум — 8 днів, якщо ми не побачимо демонтаж з того боку, ми почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові", — сказав він.

Зеленський назвав умову зняття блокади Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава української делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Леонід Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як стало відомо 5 червня, відповідну пропозицію сторони повинні обговорити на наступному засіданні ТКГ.

Однак уже 6 червня на пресконференції Леонід Кучма заявив, що ніякої "економічної блокади" територій ОРДЛО немає, а існують лише "тимчасові обмеження з перевезення вантажів".

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Тема
Блокада Донбасса
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ДНРДонбас
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А нет уже никаких предприятий Донбасса, асвабадители уже всё ценное в Рашу вывезли, они зря времени не теряли, кто не верит посмотрите в яндексе там много интересного . Современные мародёры ! И после этого они говорят о братстве с Донбассом, тв.ри циничные !
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Савченко Юрий
Савченко Юрий
Меня зовут- Добрый кот, Причём тут Донбасс,у вас в Украине ничего ценного нет кроме чернозёма,и тот скоро вывезут.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А как они вернут предприятия под контроль Киева, если все стОящее оборудование вывезено на кацарыльню? Може они и затопленные шахты откачают, и инфраструктуру восстановят? Владимир Александрович, не туда требования, это не к дырявым, это к кремлёвским.
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Мир Миру
Мир Миру
??????? "Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення моста в районі Станиці Луганській (Луганська обл.), якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд" ????????
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Мир Миру, ну, такий інтелектуальний рівень нашого президента ((( Сам не зрозумів, що сказав ....
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Україна НЕ БУДЕ в односторонньому порядку розпочинати відновлення моста в районі Станиці Луганській (Луганська обл.), якщо протягом тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.
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