Зеленський назвав головний засіб для стримання Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз допомагає Україні відстоювати суверенітет і територіальну цілісність, вводячи санкції проти Росії через окупацію Криму та Донбасу.

"Якщо говорити неформальною мовою, санкції – це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації", – заявив Зеленський у інтерв’ю виданню Politico Europe, передає пресслужба Офісу президента.

"Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов'язана з економікою. Тому санкції – це номер один", – додав голова держави.

Також Зеленський наголосив, що для Києва дуже важлива економічна підтримка ЄС після того, як багато років економіка країни була спрямована на імпорт та експорт товарів з/у Росію.

"Від початку війни майже весь експорт України було переформатовано на країни ЄС. Тому нам потрібен вільний та чесний доступ на ринки, щоб ЄС відчував нас як повноцінних партнерів. Курс України незмінний – до ЄС, стати членом Євросоюзу. Ми хочемо – особливо зараз, у час ковіду та кризи, – щоб ЄС підтримував нас у цьому. Ми кажемо не лише про доступ на ринки, а й про "промисловий безвіз", – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

дипломатичні й економічні санкції проти Росії та низки російських чиновників і політиків було введено невдовзі після анексії Криму.

США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Іноземні активи цих персон було заморожено, а їхнє право на в'їзд до Америки та Європи ліквідовано.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боінга777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії передбачали, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів і товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції: