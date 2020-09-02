Зеленський назвав фейком інформацію, що у фонді COVID не залишилося жодної копійки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Фонді боротьби з COVID-19 є кошти, а інформація, що він порожній, неправдива.

Про це глава держави сказав у середу, 2 вересня, під час робочої поїздки в Харківську область, повідомив "Інтерфакс-Україна".

Таким чином президент спростував, зокрема, слова в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, який сказав, що у фонді "не залишилося жодної копійки".

"Це неправда, це історія з великим фейком, які підігрівають різні люди, журналісти. Запитуйте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони досить часто комунікують цю інформацію, з COVID-ним фондом все в порядку", – сказав президент

Зеленський додав, що в цьому фонді "є майже всі кошти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету і створила Фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення з Фонду 2,6 млрд грн на виплати МВС.

Також з Фонду 14,5 млн грн попросила виділити уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова. З них 3,5 млн грн планувалось витратити на створення сайту.

Станом на 16 липня 2020 року, гроші в Фонді майже закінчилися. Там залишалося 3,2 млрд грн.