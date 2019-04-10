"Зеленський-наркоман": розкрито правду про рекламні ролики проти кандидата

У соціальній мережі Facebook з'являються рекламні ролики про кандидата Володимира Зеленського, в яких його називають наркоманом і некомпетентним для посади президента України.

Про це в ефірі Громадського ТБ заявив аналітик руху ЧЕСНО Ігор Фещенко. За його словами, в роликах є порушення хоча б тому, що їх поширюють з початку квітня, тобто ще до офіційного оголошення результатів першого туру, що заборонено. Він уточнив, що в основному йдеться про ролики двох характерів.

"Одні про те, що Зеленський — наркоман, це подається як доконаний факт. Відправляють навіть у поле типу "журналістів", які підходять до людей і запитують, чи добре це, якщо наркоман стане президентом. У рекламу таких повідомлень вкладається по 500 тис. доларів і більше в одне повідомлення. А таких сторінок є щонайменше з десяток", — розповів Фещенко.

В інших роликах розповідається про некомпетентність Зеленського.

"Ще з 1 квітня, фактично, як тільки почали рахувати голоси, вже були запущені рекламні ролики, створені заздалегідь, за участю акторів. Вони спрямовані на доведення факту некомпетентності й недосвідченості Зеленського. Там лікар без досвіду оперує, пілот без досвіду веде літак, головнокомандувач без досвіду", — заявив аналітик ЧЕСНО.

Володимир Зеленський Delfi

За його словами, безліч сторінок і соцспільнот ці ролики поширюють, але неможливо довести, що це все йде з команди президента Петра Порошенка.

"Юридично довести, що це йде з команди (Порошенка. — Ред.), — неможливо. Але ця реклама є, вона дорого коштує, на неї витрачають десятки тисяч доларів тільки на пряму оплату Facebook",— сказав Фещенко.

Він пояснив, що зараз політичні гравці вже навчилися обманювати Facebook.

"Facebook зараз вимагає авторизацію, ідентифікацію особи, платить за рекламу, але навчилися її обходити. Наприклад, рекламу "міністерства бариг" оплачує "міністерство бариг", неіснуюча організація. Такі організації вже навчилися обходити навіть правила Facebook", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він закликав їх об'єднатися для спільного майбутнього і не ділитися через розбіжності.

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