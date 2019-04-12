Зеленський намагається переконати інвесторів, що зможе підтримувати програму МВФ

Кандидат у президенти Володимир Зеленський серйозно ставиться до інвесторів і намагається переконати їх у тому, що Україна залишиться у програмі Міжнародного валютного фонду.

Ставки високі, оскільки економіка країни ослаблена через конфлікт на Донбасі і залежить від допомоги МВФ на суму в мільярди доларів, пише Reuters.

Зокрема, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус заявив, що Зеленський, у разі перемоги в другому турі виборів, збереже незалежність Національного банку і залишить главу Якова Смолія на посаді.

За його словами, Зеленський також спробує переконати парламент скасувати мораторій на продаж сільгоспугідь і змінити порядок оподаткування підприємств.

Абромавічус підкреслив, що кандидат у президенти має твердий намір продовжувати співпрацю з МВФ, оскільки міжнародна організація є якорем реформ в Україні.

Колишній міністр також повідомив, що Зеленський має намір співпрацювати з Фондом у боротьбі з корупцією і реформуванні правоохоронних органів, зокрема в питанні позбавлення їх повноважень із розслідування економічних злочинів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня 2018 року уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду й Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену у березні 2015 року.

18 грудня 2018 року МВФ прийняв рішення про нову програму stand-by для України. Схвалене і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів.

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