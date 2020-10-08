Зеленський: ми привезли з Великобританії 2,5 млрд фунтів стерлінгів

Україна підписала з Великобританією Меморандум про взаєморозуміння, який дозволить отримати кредит у розмірі до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Відповідно до Меморандуму, UK Export Finance відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту. UKEF зможе надати кредитні гарантії в розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів", – йдеться у заяві.

Підтримку UKEF зможуть залучити конкретні галузі, визначені в Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

"Ми привезли з Великобританії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британського співробітництва і безпрецедентна подія для України", – наголосив Зеленський.

За його словами, ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проєктів у таких пріоритетних галузях, як безпека й оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL, Україна і Великобританія 8 жовтня підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Документ, підписаний під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон, замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Британією після Brexit.