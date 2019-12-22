Зеленський хоче зменшити концентрацію землі в українців: кого торкнеться

При створенні вільного ринку землі в Україні обмеження до 10 тис. гектарів в одні руки зачепить лише великі агрохолдинги.

Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Дмитро Яблоновський, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського зменшити максимальну норму концентрації землі в одного власника.

"Питання, яке обговорювалося і викликало багато дискусій – скільки максмально умовна юридична або фізична особа може мати сільськогосподарської землі. Президент озвучив 10 тис. гектарів. Найбільші агрохолдинги мають зараз максимум 500 тис. гектарів. Якщо ви подивитеся на топ-100 агрохолдингів, то ближче до кінця цієї сотні вони мають 12-13 тис. гектарів. Фактично це буде серйозне обмеження для найбільших агрохолдингів. Але переважна кількість господарств мають менше, ніж 10 тис. гектарів", – зазначив Яблоновський.

"На 10 тис. гектарів можна абсолютно нормально робити бізнес, пов'язаний з садівництвом, вирощуванням овочів, ягід, навіть зерновими. Фахівці аграрної сфери кажуть, що від 1 тис. гектарів уже є ефект достатнього масштабу, щоб працювати з зерновими. Переважна кількість господарств потрапляє під цю категорію. Тому з політичної точки зору це може бути абсолютно прийнятним обмеженням", – вважає він.

За даними експерта, в Україні близько трьох чвертей сільськогосподарського виробництва здійснюють господарства з земельним банком до 10 тис. гектарів, які обробляють близько 80% ріллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Президент Володимир Зеленський запропонує парламентському комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі до 10 тис. гектарів. Раніше озвучувалася цифра в 200 тис. гектарів.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

В Україні пройшли масштабні протести проти відкриття ринку землі.

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