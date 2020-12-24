Зеленський хоче об'єднати захід і схід України великою дорогою

До 30-річчя незалежності схід і захід в Україні планують завершити будівництво великого запорізького мосту, який об’єднає схід і захід країни великою дорогою.

Про це сказав глава держави Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Запоріжжя, повідомляє Офіс президента. Загалом до цієї дати готується "кілька інфраструктурних перемог", уточнив він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою дорогою", – сказав Зеленський.

Також під час візиту у Запоріжжя президент побував на підприємствах "Мотор Січ" та "Іскра".

Запорізький міст будується вже 16 років. Він має довжину 9 км, складається з шести транспортних розв’язок, в їхньому складі – 27 штучних споруд, зокрема два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Раніше Зеленський оголосив "Велике будівництво" в Україні. Що це таке?

"Велике будівництво" – це спільна програма президента України та Кабміну, яка передбачає інфраструктурну модернізацію України.

Так, у країні планують виконати масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг. До кінця року мають збудувати мінімум 100 садків, 100 шкіл, 100 стадіонів, 200 нових приймальних відділень лікарень та щонайменше 4 тис. км доріг по всій Україні.

Крім нових об’єктів інфраструктури, реалізація програми має створити 150 000 нових робочих місць.

Програма стартувала 1 березня, проте на 68 об’єктах у 17 областях було розпочато дорожні роботи ще в лютому. З повним переліком доріг, на яких уже стартували роботи, можна ознайомитися на сайті Кабінету міністрів України.

Об’єкти, які потрібно побудувати чи відремонтувати, визначала безпосередньо чинна влада кожної області. Потім узгоджувала перелік із Міністерством розвитку громад та територій.

Окремо області узгоджували з "Укравтодором" перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. У пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.

Так, представники виконавчої влади повністю поклали відповідальність за виконання програми на голів облдержадміністрацій.

З проєктом вже пов’язані кілька скандалів. Зокрема, частину коштів для нього хотіли взяти з коронавірусного фонду, а також з грошей, призначених бюджетом для лікування онкохворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва звинуватив ОПУ в маніпулюванні даними опитування щодо ставлення українців до президентської ініціативи "Велике будівництво".

Йдеться про хибне твердження, що нібито 93% громадян назвали цю програму головною позитивною подією року, а насправді реальна цифра становить 10,5%.