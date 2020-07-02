Зеленський двічі викликав Смолія, грубіянив і вимагав відставки, – журналіст

Економіка 23:59, 2.07.2020 Оновлено: 00:33, 3.07.2020

Президент України Володимир Зеленський 1 липня нібито двічі зустрічався з главою Національного банку Яковом Смолієм і вимагав написати заяву про відставку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Петро Шевченко. За його словами, під час другої зустрічі президент грубіянив голові НБУ.

"За даними обізнаних джерел, вчора в Офісі президента було дві зустрічі Смолія з президентом. На першій Зеленський погодився, що Смолій подасть у відставку після ухвалення постанови ВР щодо НБУ. Потім він викликав його на другу зустріч, скасував домовленості і почав грубити Смолію, зажадавши відразу написати заяву. Текст заяви продиктував Смирнов", – зазначив Шевченко.

Зеленський нібито двічі вимагав від Смолія написати заяву
(Facebook Петра Шевченка)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор чиниться "систематичний політичний тиск".

  • Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста очільника регулятора та поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена й наступником голови правління Нацбанку.

  • Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія із посади.

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