Зеленський двічі викликав Смолія, грубіянив і вимагав відставки, – журналіст

Президент України Володимир Зеленський 1 липня нібито двічі зустрічався з главою Національного банку Яковом Смолієм і вимагав написати заяву про відставку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Петро Шевченко. За його словами, під час другої зустрічі президент грубіянив голові НБУ.

"За даними обізнаних джерел, вчора в Офісі президента було дві зустрічі Смолія з президентом. На першій Зеленський погодився, що Смолій подасть у відставку після ухвалення постанови ВР щодо НБУ. Потім він викликав його на другу зустріч, скасував домовленості і почав грубити Смолію, зажадавши відразу написати заяву. Текст заяви продиктував Смирнов", – зазначив Шевченко.

Зеленський нібито двічі вимагав від Смолія написати заяву (Facebook Петра Шевченка)

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