Зеленський доручив підвищити медикам зарплати: коли та на скільки

З 1 вересня медикам в Україні повинні підвищити заробітну плату. Для цього з бюджету виділятимуть більше 2 млрд гривень щомісяця.

Таке доручення дав президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ. Глава держави зазначив, що підвищення зарплати отримають лікарі, медсестри і санітари, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу).

Така надбавка до зарплати буде діяти до того моменту, поки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат в межах медичної реформи з 2021 року.

Згідно з планом лікарям підвищать зарплати до 70% від їх тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

Так, за прогнозами уряду, зарплата лікаря-хірурга підвищитися до 10,5 тисяч гривень, середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого – має наблизитися до 6 тисяч гривень.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їх зарплати мізерні ... З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо істотно підвищити зарплати", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому не всі медики в Україні отримають потрійну зарплату.