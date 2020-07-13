Зеленський доручив Кабміну розібратися з несправедливими пенсіями сім'ям загиблих на Донбасі воїнів

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій сім'ям захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба президента. Глава держави дав відповідне доручення під час наради з представниками Кабінету Міністрів. Про проблему маленьких пенсій Зеленський почув від воїнів АТО/ООС під час зустрічей в різних регіонах.

"Є несправедливість через те, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч. Тому пенсія там у рази менша, і вони кажуть про несправедливість", – зазначив президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці АТО з Тернопільщини, які були мобілізовані в 2014 і 2015 роках, до цих пір не можуть домогтися, щоб їх службу зарахували до страхового стажу.