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8 грудня • оновлено в 00:46
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Україна домовилася про нову програму підтримки з МВФ: про що йдеться

3.4т
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Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Так, у суботу, 7 грудня, президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, передає пресслужба ОП.

Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом.

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Володимир Зеленський і МВФ

Володимир Зеленський і МВФ

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Зазначається, що керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

"Наша розмова... була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України.

Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", – зазначив Зеленський.

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"Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту", – підкреслив глава держави.

Крісталіна Георгієва зі свого боку заявила, що запевнила українського президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки.

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ", – наголосила вона.

Крісталіна Георгієва

Крісталіна Георгієва

LIGA.net

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що йдеться про спільну програму, в якій декларуються плани та наміри, за якими країна буде жити в найближчий період часу.

"Підтримка з боку таких великих системних інституцій – маркер довіри до країни", – написав він у Telegram-каналі.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Володимир Зеленський Крісталіна Георгієва Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
МВФ Економіка України політика Офіс президента
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
МВФ требовал разрешить продажу земли иностранцам, это было условием. Значит, договорились. Красота. Украинцы будут xoлoпами на украинской земле. Поздравляю. Вы долго боролись за это, вы заслужили.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< догонять наших соседей по уровню экономического развития >> ----- Сомали вроде бы не соседи. А больше никого догнать не сможете.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
4 лярда разворуют, прожрут, пропьют, проcpyт и нет их. А с долгами теперь не только внуки, но и правнуки расплачиваться будут, матеря предков, из-за которых нищета.
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