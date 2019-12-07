Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Так, у суботу, 7 грудня, президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, передає пресслужба ОП.
Глава держави розповів про реформи, які впроваджуються нині в Україні, та обговорив умови нової програми співпраці з Фондом.
Володимир Зеленський і МВФ
Колаж
Зазначається, що керівниця МВФ високо оцінила економічні досягнення нової влади та прогрес у впровадженні реформ урядом під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
"Наша розмова... була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України.
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", – зазначив Зеленський.
"Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту", – підкреслив глава держави.
Крісталіна Георгієва зі свого боку заявила, що запевнила українського президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки.
"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ", – наголосила вона.
Крісталіна Георгієва
LIGA.net
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що йдеться про спільну програму, в якій декларуються плани та наміри, за якими країна буде жити в найближчий період часу.
"Підтримка з боку таких великих системних інституцій – маркер довіри до країни", – написав він у Telegram-каналі.
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