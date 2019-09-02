"Зеленський дав завдання": Нефьодов анонсував глобальні чистки на митниці

Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці і штатний розпис.

"Отже, у нас тепер має бути 571 людина, яких ми почнемо поступово переводити з існуючих співробітників, набирати на конкурсах ззовні і брати з інших держорганів", – повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

"Володимир Зеленський сьогодні поставив завдання до 1 грудня очиститись і укомплектуватись кадрами – тому ось в такий строк і плануємо все зробити. Сама служба запрацює раніше, звісно", – додав Нефьодов.

За його словами, наступний крок – регіональна структура митниці.

"Наступного року перейдемо на єдину юридичну особу, але це вимагає суттєвих змін до законодавства, які вже майже підготовлені", – резюмував Нефьодов.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки Максим Нефьодов в Facebook

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував глобальні чистки Кабінет міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

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