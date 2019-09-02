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2 вересня • оновлено в 16:01
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"Зеленський дав завдання": Нефьодов анонсував глобальні чистки на митниці

1.2т Читати матеріал російською

Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці і штатний розпис.

"Отже, у нас тепер має бути 571 людина, яких ми почнемо поступово переводити з існуючих співробітників, набирати на конкурсах ззовні і брати з інших держорганів", – повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

"Володимир Зеленський сьогодні поставив завдання до 1 грудня очиститись і укомплектуватись кадрами – тому ось в такий строк і плануємо все зробити. Сама служба запрацює раніше, звісно", – додав Нефьодов.

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За його словами, наступний крок – регіональна структура митниці.

"Наступного року перейдемо на єдину юридичну особу, але це вимагає суттєвих змін до законодавства, які вже майже підготовлені", – резюмував Нефьодов.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал глобальные чистки

Максим Нефьодов в Facebook

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував глобальні чистки

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував глобальні чистки

Кабінет міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Максим Нефьодов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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