Зеленський дав українцям гучну обіцянку щодо комуналки

Перед новим Кабінетом міністрів стоїть завдання зменшити вартість комунальних послуг для українців, у разі ж провалу уряд розпустять.

Таку заяву зробив в інтерв'ю до 100 днів президентства в ефірі каналу "1+1" глава України Володимир Зеленський.

"Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все що зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що людина отримує пенсії або зарплати, платить за комуналку. Це ж питання. І таку структурну проблему, структурну задачу ставимо перед новим урядом. Дивись, комуналка може бути такою ж – ринкові ціни, інше – тоді збільшуємо пенсії, збільшуємо субсидії, збільшуємо заробітну плату. Тобто ми говоримо про відсоток. Не може 50%, 60%, 70%, 80% або 90% від сум ми, яку отримує людина, платити за комуналку. Ну просто не може. Помре людина. Навіщо ми працюємо, для кого, навіщо ці складні економічні формули?" – зазначив президент.

Зеленський дав обіцянку щодо комуналки bigmir.net

Крім того, Зеленський запевнив, що Кабмін знає про його позицію і вже "щось готує".

"Така ж історія готується з приводу кредитування. Щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю. Тому що я розумію, що таке 17-18%. Просто неможливо платити такий кредит", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, чому не їздить на роботу на велосипеді.

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