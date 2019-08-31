Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Зеленський дав українцям гучну обіцянку щодо комуналки

2.1т Читати матеріал російською

Перед новим Кабінетом міністрів стоїть завдання зменшити вартість комунальних послуг для українців, у разі ж провалу уряд розпустять.

Таку заяву зробив в інтерв'ю до 100 днів президентства в ефірі каналу "1+1" глава України Володимир Зеленський.

"Якщо моделі зменшення комуналки не буде, будемо прощатися з урядом. Все що зможуть, вони зроблять. Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання в тому, який відсоток від того, що людина отримує пенсії або зарплати, платить за комуналку. Це ж питання. І таку структурну проблему, структурну задачу ставимо перед новим урядом. Дивись, комуналка може бути такою ж ринкові ціни, інше – тоді збільшуємо пенсії, збільшуємо субсидії, збільшуємо заробітну плату. Тобто ми говоримо про відсоток. Не може 50%, 60%, 70%, 80% або 90% від сум ми, яку отримує людина, платити за комуналку. Ну просто не може. Помре людина. Навіщо ми працюємо, для кого, навіщо ці складні економічні формули?" – зазначив президент.

Новини
"Тільки очі в очі": Зеленський зізнався, про що говорив з Путіним

Зеленський дав обіцянку щодо комуналки

Зеленський дав обіцянку щодо комуналки

bigmir.net

Крім того, Зеленський запевнив, що Кабмін знає про його позицію і вже "щось готує".

"Така ж історія готується з приводу кредитування. Щоб послабити цей відсоток, щоб відсоток був зменшений. Готують формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю. Тому що я розумію, що таке 17-18%. Просто неможливо платити такий кредит", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, чому не їздить на роботу на велосипеді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир Зеленський Станіслав Боклан
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...