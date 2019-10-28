Зеленський дав старт великій приватизації в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

"Президент України підписав закон про скасування списку об'єктів, заборонених до приватизації. Цей закон у нас діяв із 1999 року", – повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів у ході пресбрифінгу у Києві у понеділок, 28 жовтня.

"Протягом останніх років це був один із найбільших бар'єрів, який не дозволяв запустити по-справжньому велику приватизацію в Україні", – наголосила вона.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада скасувала перелік заборонених до приватизації державних підприємств.

Документ містить два головні пункти, де у першому Рада скасувала список із об'єктами, які не можна приватизувати, зокрема транспортної інфраструктури, залізної, вугільної та енергетичної промисловості.

Другим пунктом депутати внесли зміни до Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна".

Таким чином, Кабмін протягом трьох місяців після набуття законом чинності має розробити і подати на розгляд парламенту перелік стратегічних підприємств, де держава не може продати контрольний пакет акцій.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський у США розповів про запуск приватизації, закликавши бізнесменів "до участі у наших відкритих аукціонах".

Президент звернув увагу на те, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт про концесії, який дозволить залучити на прозорих і зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

Також у команді президента заявляли, що великі державні компанії-монополісти треба розділяти і продавати частинами.

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