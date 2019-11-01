"Де дороги?!" Зеленський дав прочуханки владі Тернополя

Президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що упродовж останніх років у місті й області не будували нових доріг.

"Що у вас із дорогами? Де вони? Скільки ви побудували кілометрів за останні роки?" – заявив Зеленський під час робочої наради в Тернополі в п’ятницю, 1 листопада.

У відповідь глава держави почув, що протягом 2018-2019 років нових трас влада не будувала. Однак відремонтувала 150 км автошляхів.

"За два роки – 150 км доріг. Ми тут побудували 130 км дороги до Маріуполя за три місяці", – наголосив Зеленський.

"У чому проблема? Це прекрасна область, тут нормальні люди", – резюмував президент.

Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що за останні роки в місті й області не будували нових доріг

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте шляхи, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт трас виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

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