Головна Новини
1 листопада • оновлено в 12:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Де дороги?!" Зеленський дав прочуханки владі Тернополя

1.5т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що упродовж останніх років у місті й області не будували нових доріг.

"Що у вас із дорогами? Де вони? Скільки ви побудували кілометрів за останні роки?" – заявив Зеленський під час робочої наради в Тернополі в п’ятницю, 1 листопада.

У відповідь глава держави почув, що протягом 2018-2019 років нових трас влада не будувала. Однак відремонтувала 150 км автошляхів.

Новини
"Не показуха?" Мережа відреагувала на перевірку Зеленським дороги на Маріуполь

"За два роки – 150 км доріг. Ми тут побудували 130 км дороги до Маріуполя за три місяці", – наголосив Зеленський.

"У чому проблема? Це прекрасна область, тут нормальні люди", – резюмував президент.

Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що за останні роки в місті й області не будували нових доріг

Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що за останні роки в місті й області не будували нових доріг

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте шляхи, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт трас виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Дороги в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
дороги платні дороги ремонт і будівництво доріг ями на дорогах
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Давно замечено, что прикарпатские за.п;адэ,н,ц/ы всячески пытались доминировать над остальными украинцами и навязывать им свою взгляды и правила. При этом они всегда оставались намного ниже их по интеллектуальному и творческому потенциалу. Обладая врождёнными рабскими качествами и деформированной убогой нравственностью, сдобренной патологической завистью, они пытаются компенсировать это выдуманной ими же идеей национального превосходства и некоего права выступать от имени всех украинцев, монополизируя за собой право лидерства в идее украинской самоидентификации. Одновременно, в глубине своего ничтожного сознания карпатские аборигены презирают и ненавидят украинский народ, считая его, якобы, недостойным того уровня "величия", который они сами для себя придумали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel