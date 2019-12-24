Зеленський дав Арахамії ще одну високу посаду

Народний депутат і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія призначений секретарем Національної інвестиційної ради.

Відповідний указ №950 від 24 грудня підписав президент України Володимир Зеленський. Заступником Арахамії призначена заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, а радником – Бесик Сіхарулідзе.

До складу Ради також увійшли прем'єр-міністр Олексій Гончарук, заступник голови ОП Ігор Жовкла, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, міністр енергетики Олексій Оржель, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, а також гендиректор південнокорейської компанії "POSCO International Corp." Кім Янг-Санг.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу Націнвестради екс-прем'єра Володимира Гройсмана, ексвіцепрем'єра Степана Кубіва, екс-міністра юстиції Павла Петренка і ексміністра закордонних справ Вадима Пристайко.

Давид Арахамія головком

Як писав OBOZREVATEL, раніше Арахамія заявив про проблеми "Слуги народу" через запуск ринку землі.

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