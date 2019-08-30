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Зеленський дасть відстрочку "євробляхерам": деталі законопроекту

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Президент України Владимир Зеленський у законопроекті про автомобілі на єврономерах, який був зареєстрований у Верховній Раді, запропонував відстрочити штрафи на 90 днів.

Про це свідчить текст документа, який у п'ятницю, 30 серпня, з'явився на сайті парламенту.

Відзначимо, проект рішення передано до Ради і спрямовано на розгляд її керівництва.

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Зеленський дасть відстрочку "євробляхерам"

Зеленський дасть відстрочку "євробляхерам"

За старим законом штрафи повинні були ввести ще в травні, але була прийнята відстрочка на три місяці, яка закінчилася 22 серпня. Тепер у Зеленського хочуть термін у 270 днів, який вказаний у Митному кодексі, замінити на 360.

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Тема
Авто на єврономерах
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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