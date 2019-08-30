Зеленський дасть відстрочку "євробляхерам": деталі законопроекту

Президент України Владимир Зеленський у законопроекті про автомобілі на єврономерах, який був зареєстрований у Верховній Раді, запропонував відстрочити штрафи на 90 днів.
Про це свідчить текст документа, який у п'ятницю, 30 серпня, з'явився на сайті парламенту.
Відзначимо, проект рішення передано до Ради і спрямовано на розгляд її керівництва.
Зеленський дасть відстрочку "євробляхерам"
За старим законом штрафи повинні були ввести ще в травні, але була прийнята відстрочка на три місяці, яка закінчилася 22 серпня. Тепер у Зеленського хочуть термін у 270 днів, який вказаний у Митному кодексі, замінити на 360.
Як писав OBOZREVATEL:
21 серпня заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.
При цьому "євробляхерів" попередили, що така відстрочка буде останньою.
Державна фіскальна служба України оголосила, що в четвер, 22 серпня, санкції вступили в силу.
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