Зеленський через РНБО ввів фінансування на 270 млрд нацбезпеки в 2021-му

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про пропозиції до проекту Державного бюджету на 2021 рік по статтях, пов'язаних забезпеченням національної безпеки і оборони України. На такі цілі має бути виділено не менше 267 мільярдів гривень.

Відповідний указ №486/2020 він підписав 5 листопада. Його текст, а також самого рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке набуло чинності цього ж дня, оприлюднені на сайті глави держави. Контроль за виконанням другого буде покладено на секретаря РНБО.

Згідно з документами, Рада національної безпеки і оборони запропонувала Кабінету міністрів України передбачити під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2021 рік видатки в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектора безпеки і оборони країни.

Тоді як фінансування сектора безпеки і оборони має бути передбачено в обсязі не менше 267 250,9 млн грн, зокрема не менше 233 111,2 млн грн із загального фонду, 14 139,7 млн грн – зі спеціального фонду держбюджету.

Крім цього, доручено передбачити право Кабміну щодо надання державних гарантій в обсязі до 20 000 млн грн для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання резидентів України за кредитами (позиками), залученими для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Пріоритетними напрямками фінансування в 2021 році визначено:

розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;

виконання заходів із розроблення, підготовки до виробництва і закупівлі нових зразків озброєнь і військової техніки, зокрема ракетного та артилерійського озброєння, бронетехніки, високоточних засобів ураження і продуктів спеціальної хімії;

виконання робіт із реалізації дослідницьких проектів і створення нових технологій в інтересах сектора безпеки і оборони;

впровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі.

До пріоритетних напрямів віднесено:

забезпечення готовності Об'єднаних сил;

посилення системи протиповітряної оборони;

розвиток Військово-Морських сил;

посилення розвідувальних можливостей;

реалізацію державної політики в сфері державної безпеки;

посилення контррозвідувального захисту і боротьби з тероризмом;

реалізацію соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, насамперед, усунення диспропорцій в розмірах їхнього грошового забезпечення.

Крім того, рішенням РНБО доручається передбачити в проєкті держбюджету витрати центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, для виконання державних програм реформування оборонно-промислового комплексу, а також розвитку оборонних технологій на рівні до 0,5% ВВП. Зокрема на виконання державних цільових програм реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, розвиток перспективних оборонних технологій і подолання розриву між фундаментальними дослідженнями та їхнім використанням в оборонно-промисловому комплексі й у військовій сфері. Так, йдеться про:

проведення досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок;

виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням;

підготовку наукових кадрів та фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури на рівні не менше 125 млн грн, зокрема 45 млн грн на фінансування системи спеціальної інформації;

про проведення робіт щодо реалізації проєктів із виконанню наукових досліджень і розробок, а також розроблення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони України на рівні не менше 300 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати не змогли з першого разу проголосувати за зміни до Бюджетного кодексу – бюджетоутворювальний законопроєкт №4100. На пленарному засіданні ВРУ вранці 5 листопада документ повернули на доопрацювання відповідним парламентським комітетом. А під час повторного першого читання на позачерговому засіданні цього ж дня парламентарі 253 голосами таки ухвалили законопроєкт.