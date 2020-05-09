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9 травня • оновлено в 13:59
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"Зелені" сплатили більше податків, ніж "Енергоатом" чи теплова генерація

1.8т
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Виробники "зеленої" енергетики сплатили у 2019 році податків більше, ніж інші види генерації. Про це написано на Facebook-сторінці Асоціації сонячної енергетики України.

Повідомляється, що згідно даних Державної податкової служби, у 2019 році виробники відновлюваної енергетики сплатили у бюджети всіх рівнів 19,77 млрд грн. у вигляді податків і зборів.

Загалом, виробники ВДЕ сплатили податків і зборів більше ніж будь-який інший вид генерації – більше ніж державний НАЕК "Енергоатом", яки сплатив 19,29 млрд грн, і втричі і більше, ніж за аналогічний період сплатила теплова генерація (ТЕС і ТЕЦ), що перерахувала до бюджету 6,54 млрд грн.

Раніше керівний партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики було інвестовано близько 10 млрд доларів, що складає 25% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.

Нагадаємо, в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму, в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду "зеленого" тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.

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Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так эти налоги забраны с энергоатома и из кошельков украинцев.
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