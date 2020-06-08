"Зелена" асоціація закликала Андрія Геруса подати у відставку з посади голови енергетичного комітету Ради

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус має подати у відставку за дії, що призвели до кризи в енергогалузі та доводять до банкрутства "зелену" енергетику. Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний на пресконференції в "Інтерфакс Україна".

"Ми вважаємо в діях регулятора НКРЕКП ознаки злочинів, ми подали декілька позовів до суду і заяви про злочин до поліції, Служби безпеки України і будемо намагатися довести, що штучними методами нам здійснюється неоплата для доведення галузі до банкрутства. Зокрема зараз розслідується справа, коли регулятор довільно, не користуючись прогнозом, який зроблено "Укренерго", оператором систем розподілу, здійснив під час розрахунку її тарифа, в два рази занизив обсяги електричної енергії, яку виробляє наша зелена енергетика. Тобто їм сказано було виробить стільки-то мільйонів кВт-год, а вони взяли і зробили цей прогноз менший. Звідки у "Гарантованого покупця" зараз в тарифі не вистачає грошей", – сказав Тинний.

Окрім того, він вважає, що до злочинних схем в енергогалузі причетний голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, та наголосив, що він має подати у відставку.

"Стосовно пана Геруса, то він же в нас політик, він депутат, він сам своїми руками не робить крім того, що обіцяє нас віддячити і все, що з цим пов’язано. Тому це політично мотивована історія, ми щиро закликаємо до відставки його, бо це саме ганебне і непрофесійне керівництво енергетичним комітетом в історії України взагалі напевно за всі роки", – сказав Тинний.

Нагадаємо, раніше шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику в Україні Карл Стурен заявив, що "зелена" генерація за останні 4 місяці не отримала оплату за електроенергію, на відміну від інших енергокомпаній, що іноземні інвестори розцінюють як політичне замовлення голови енергокомітета ВР Андрія Геруса.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що уряд перебуває на фінальній стадії перемовин з інвесторами в сектор відновлювальної енергетики щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу.

В свою чергу іноземні інвестори, які представляють більше 10 країн, в листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектора ВДЕ.