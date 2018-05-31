"З'єднають всю Україну": в Кабміні запланували побудувати 10 автобанів

Міністерство інфраструктури України має намір до 2030 року побудувати в країні 10 автобанів на умовах концесії.

"Наше бачення - 10 автобанів, які з'єднають всю Україну. Вони мають бути побудовані за концесійним принципом платних доріг. Сподіваюся, будівництво першої дороги розпочнеться вже наступного року", - заявив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.

Першим напрямком стане Львів - Краковець. Далі у планах уряду будівництво дороги Київ - Біла Церква.

При цьому Омелян наголосив, що планується будівництво і низки інших автобанів.

"Go Highway (Гданськ - Одеса), будівництво якого розпочалося під час уряду Гройсмана. Також автобан Via Carpathia, продовження Одеса - Рені до Греції. Також розвиток внутрішніх напрямків: Львів - Київ - Харків - Донецьк, Київ - Керч, Полтава - Дніпро", - резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.