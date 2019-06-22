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"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників

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У мережі засудили пропозицію Міністерства фінансів Росії про відкриття магазинів "для дипломатів".

Як зазначив блогер Проф. Преображенський в Twitter, в таких спеціальних магазинах зможуть робити покупки тільки ті, хто отримає акредитацію в МЗС РФ.

"Мінфін запропонував відкрити магазини "для дипломатів". Покупки там зможуть здійснювати ті, хто отримає акредитацію в МЗС. А ви, холопи, думали, що "еліта" і далі буде ходити в одні і ті ж магазини з вами і відмовляти собі в санкційці? Ага, щас. Знову здрастуй, радянська "Берізка", - сказано в повідомленні.

У мережі спочатку сприйняли заяву Мінфіну як жарт.

"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників
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Потім багато розкритикували ситуацію: "Наші черв'яки все стерплять", "Здрастуй совок...", "Там і кокс буде, не дорого...", "Не, ну Володимир Володимирович ж шанує Радянський Союз. Ось і тенденції розвиває в цьому ж напрямку", "Як той анекдот прям, що не роблять, все танк виходить. що не роблять, виходить совок", "А для звичайного рабонаселенія - карти смітників. Норм", "Продаватимуть санкцієчку, адже навіть президент в курсі, що хамон повинен бути іспанським, а пармезан - італійським".

"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників
"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників
"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників
"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників
"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників
"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників
"Здрастуй, радянська "Берізка": росіян розгнівали чергові поблажки для чиновників

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії провели рейди проти санкційної продукції, що висміяли користувачі мережі. Зокрема, в результаті перевірки була виявлена партія голландського сиру вагою в 5 кілограмів, яку в підсумку знищили за допомогою спецтехніки.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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