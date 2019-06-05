"Здорово придавило": у Криму підняли на сміх ідею про водопостачання

В окупованому Криму шукають способи водопостачання регіону. Колишній мер Москви Юрій Лужков запропонував один з найскладніших способів вирішити проблему півострова.

За його словами, з Росії на територію України надходить в середньому близько 15 куб. км води в рік через річки Дніпровського басейну, пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.

"Якщо влада України не схаменеться, то може стати реальністю використання частини цього стоку для поповнення водних ресурсів Оки, Волги і Дону, а також потреб населення Кримського півострова", – заявив Лужков.

Зокрема, він запропонував вилучити на території Росії частину стоку Дніпра і Десни – і направити його в басейн Оки, а далі – в Волгу і Дон з подальшим перекачуванням через Керченську протоку в кінцеву частину Північно-Кримського каналу.

Колишній мер Москви запропонував один з найскладніших способів вирішити проблему

Відповідну ідею висміяли в соціальних мережах.

"Лужков запропонував відбирати в України притоки Дніпра і Десни, перекачувати їх в Оку, Волгу і Дон, а згодом переправляти до Криму через Керченську протоку. Геніально ж!" – іронізує Кримський бандерівець.

"Заворушилися. Мабуть здорово притиснуло", – зазначив Борис Бубіс.

"Якось підозріло близько і скромно. Набагато більше зможуть розпиляти, якщо почнуть робити перекидання звідки-небудь з Байкалу", – резюмував Wasily Crimea.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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