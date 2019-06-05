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"Здорово придавило": у Криму підняли на сміх ідею про водопостачання

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В окупованому Криму шукають способи водопостачання регіону. Колишній мер Москви Юрій Лужков запропонував один з найскладніших способів вирішити проблему півострова.

За його словами, з Росії на територію України надходить в середньому близько 15 куб. км води в рік через річки Дніпровського басейну, пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.

"Якщо влада України не схаменеться, то може стати реальністю використання частини цього стоку для поповнення водних ресурсів Оки, Волги і Дону, а також потреб населення Кримського півострова", – заявив Лужков.

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Зокрема, він запропонував вилучити на території Росії частину стоку Дніпра і Десни – і направити його в басейн Оки, а далі – в Волгу і Дон з подальшим перекачуванням через Керченську протоку в кінцеву частину Північно-Кримського каналу.

Колишній мер Москви запропонував один з найскладніших способів вирішити проблему

Колишній мер Москви запропонував один з найскладніших способів вирішити проблему

Відповідну ідею висміяли в соціальних мережах.

"Лужков запропонував відбирати в України притоки Дніпра і Десни, перекачувати їх в Оку, Волгу і Дон, а згодом переправляти до Криму через Керченську протоку. Геніально ж!" – іронізує Кримський бандерівець.

"Заворушилися. Мабуть здорово притиснуло", – зазначив Борис Бубіс.

"Якось підозріло близько і скромно. Набагато більше зможуть розпиляти, якщо почнуть робити перекидання звідки-небудь з Байкалу", – резюмував Wasily Crimea.

"Здорово придавило": у Криму підняли на сміх ідею про водопостачання
"Здорово придавило": у Криму підняли на сміх ідею про водопостачання
"Здорово придавило": у Криму підняли на сміх ідею про водопостачання

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! Росия Банкрот террорист и окупант! Путин разорил россию и обокрал ее
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Ахаахахааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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2
1
Mega Death
Mega Death
Какое дело теперь украинцам до Крыма?
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2
an and
an and
an and, история учит, говорят...но лишь тех, кто умеет думать!
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0
0
an and
an and
Mega Death, потому что Крым всегда останется украинским де-юре и в украинском и в международном понимании! Аннексию СССР стран Прибалтики мир 50 лет не признавал и где сейчас эти страны?
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